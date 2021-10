Scoreboard roundup — 10/20/21

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

AMERICAN LEAGUE PLAYOFFS

Houston 9, Boston 1 (Houston leads series 3-2)

NATIONAL LEAGUE PLAYOFFS

Atlanta 9, LA Dodgers 2 (Atlanta leads series 3-1)

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Chicago 94, Detroit 88

Charlotte 123, Indiana 122

Washington 98, Toronto 83

Philadelphia 117, New Orleans 97

Memphis 132, Cleveland 121

Minnesota 124, Houston 106

New York 138 Boston 134 (2OT)

San Antonio 123, Orlando 97

Utah 107, Oklahoma City 86

Denver 110, Phoenix 98

Sacramento 124, Portland 121

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 6, Boston 3

St. Louis 3, Vegas 1

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

Appalachian St. 30, Coastal Carolina 27

MAJOR LEAGUE SOCCER

Chicago 4, Cincinnati 3

CF Montreal 1 Orlando City 1 (Tie)

New York City FC 1, Atlanta 1 (Tie)

New England 3, DC United 2

Miami 3, Toronto FC 0

Los Angeles FC 3, FC Dallas 2

Minnesota 3, Philadelphia 2

Columbus 1, Nashville 1 (Tie)

LA Galaxy 3, Houston 0

Seattle 1, Colorado 1 (Tie)

Vancouver 3, Portland 2

San Jose 4, Austin FC 0

