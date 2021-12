Scoreboard roundup — 12/6/21

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 116, Washington 110

Oklahoma City 114, Detroit 103

Philadelphia 127, Charlotte 124 (OT)

Memphis 105, Miami 90

Atlanta 121, Minnesota 110

Chicago 109, Denver 97

Milwaukee 112, Cleveland 104

Phoenix 108, San Antonio 104

Golden State 126, Orlando 95

LA Clippers 102, Portland 90

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Colorado 7, Philadelphia 5

Ottawa 3, New Jersey 2 (SO)

Washington 4, Anaheim 3 (SO)

Dallas 4, Arizona 1

Vancouver 4, Los Angeles 0

Pittsburgh 6, Seattle 1

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

New England 14, Buffalo 10

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Houston 77, Alcorn St. 45

Texas Southern 69, Florida 54

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.