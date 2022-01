Scoreboard roundup — 1/17/22

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Boston 104, New Orleans 92

Charlotte 97, New York 87

Washington 117, Philadelphia 98

Cleveland 114, Brooklyn 107

Memphis 119, Chicago 106

LA Clippers 139, Indiana 133

Atlanta 121, Milwaukee 114

Portland 98, Orlando 88Miami 104, Toronto 99

Phoenix 121, San Antonio 107

Dallas 104, Oklahoma City 102

LA Lakers 101, Utah 95

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Detroit 3, Buffalo 2 (OT)

Colorado 4, Minnesota 3 (SO)

Arizona 5, Montreal 2

San Jose 6, Los Angeles 2

Seattle 3, Chicago 2 (SO)

NY Islanders 4, Philadelphia 1

St. Louis 5, Nashville 3

Pittsburgh 5, Vegas 3

New Jersey at Toronto (Postponed)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS

LA Rams 34, Arizona 11

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Purdue 96, Illinois 88

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved.