Scoreboard roundup — 3/31/22

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 102, Philadelphia 94

Atlanta 131, Cleveland 107

Milwaukee 120, Brooklyn 119 (OT)

Chicago 135, LA Clippers 130 (OT)

Utah 122, LA Lakers 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NY Islanders 5, Columbus 2

Carolina 4, Montreal 0

Florida 4, Chicago 0

Toronto 7, Winnipeg 3

Boston 8, New Jersey 1

Pittsburgh 4 Minnesota 3 (OT)

Colorado 4, San Jose 2

Los Angeles 3, Calgary 2 (SO)

Dallas 3, Anaheim 2 (OT)

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved.