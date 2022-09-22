Thursday, September 22, 2022
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Sports

Scoreboard roundup — 9/21/22

staff
By staff
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(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE
Cincinnati 5, Boston 1
NY Yankees 14, Pittsburgh 2
Philadelphia 4, Toronto 3

AMERICAN LEAGUE
Houston 5, Tampa Bay 2
Baltimore 8, Detroit 1
Texas 7, LA Angels 2
Cleveland 8, Chi White Sox 2
Kansas City 5, Minnesota 2
Oakland 2, Seattle 1

NATIONAL LEAGUE
Washington 3, Atlanta 2
Milwaukee 6, NY Mets 0
Chi Cubs 4, Miami 3
San Francisco 6, Colorado 1
San Diego 1, St. Louis 0
Arizona 6, LA Dodgers 1

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