Monday, November 28, 2022
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Sports

Scoreboard roundup — 11/27/22

staff
By staff
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(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Brooklyn 111, Portland 97
Golden State 137, Minnesota 114
LA Clippers 114, Indiana 100
Miami 106, Atlanta 98
Boston 130, Washington 121
Philadelphia 133, Orlando 103
Cleveland 102, Detroit 94
Memphis 127, New York 123
Milwaukee 124, Dallas 115

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Minnesota 4, Arizona 3
Winnipeg 7, Chicago 2
Vancouver 4 San Jose 3 (OT)
Seattle 5, Anaheim 4
Ottawa 3, Los Angeles 2 (OT)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Carolina 23, Denver 10
Cincinnati 20, Tennessee 16
Cleveland 23, Tampa Bay 17 (OT)
Jacksonville 28, Baltimore 27
Miami 30, Houston 15
NY Jets 31, Chicago 10
Washington 19, Atlanta 13
Final L.A Chargers 25, Arizona 24
Las Vegas 40, Seattle 34 (OT)
Kansas City 26, LA Rams 10
San Francisco 13, New Orleans 0
Philadelphia 40, Green Bay 33

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
Alabama 103, North Carolina 101
Gonzaga 88, Xavier 84
Purdue 75, Duke 56
Michigan St. 78, Portland 77
Auburn 65, Saint Louis 60
UCLA 81, Bellarmine 60
UConn 71, Iowa St. 53

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