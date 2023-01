Scoreboard roundup — 1/4/23

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Memphis 131, Charlotte 107

Cleveland 90, Phoenix 88

Orlando 126, Oklahoma City 115

Philadelphia 129, Indiana 126 (OT)

New York 117, San Antonio 114

New Orleans 119, Houston 108

Chicago 121, Brooklyn 112

Milwaukee 104 Toronto 101 (OT)

Minnesota 113, Portland 106

Atlanta 120, Sacramento 117

Detroit 122, Golden State 119

LA Lakers 112, Miami 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

New Jersey 5, Detroit 1

Minnesota 5, Tampa Bay 1

Anaheim 2, Dallas 0

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Providence 73, UConn 61

Georgia Tech 76, Miami 70

Arkansas 74, Missouri 68

NC State 84, Duke 60

Georgia 76, Auburn 64

Coll. of Charleston 92, NC A&T 79

Iowa St. 63, Oklahoma 60

TCU 88, Baylor 87

Copyright © 2023, ABC Audio. All rights reserved.