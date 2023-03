Scoreboard roundup — 3/8/23

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING

INTERLEAGUE

Baltimore 7, Pittsburgh 4

Detroit 2, Washington 1

St. Louis 4, NY Yankees 0

Arizona 2, Texas 0

LA Angels 4, Colorado 3

Dominican Republic 9, Atlanta 0

Chi Cubs 11, Canada 7

Milwaukee 8, Great Britain 2

Nicaragua 2, NY Mets 0

Miami 11, Israel 5

San Francisco 5, United States 1

Seattle 2, LA Dodgers 2

AMERICAN LEAGUE

Minnesota 7, Toronto 0

Kansas City 14, Chi White Sox 5

Cleveland 6, Mexico 0

Colombia 3, Oakland 2

Boston 9, Puerto Rico 3

Venezuela 9, Houston 8

NATIONAL LEAGUE

Cincinnati 10, San Diego 9

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Atlanta 122, Washington 120

Boston 115, Portland 93

New Orleans 113, Dallas 106

Cleveland 104, Miami 100

Chicago 117, Denver 96

Phoenix 132, Oklahoma City 101

LA Clippers 108, Toronto 100

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Vancouver 3, Anaheim 2 (OT)

Minnesota 4, Winnipeg 2

Detroit 4, Chicago 3

