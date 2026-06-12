HITOMS beat Mustangs 10-7

The HITOMS beat the Mustangs last night, 10-7, as Martinsville falls to 4-9 on the season, holding on to 7th place in the CPL’s West Division, and 5.5 games out of first. The Mustangs are at home tonight, taking on the Boone Bigfoots at 7 p.m. at Lou Whitaker Park.
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Scoreboard roundup — 3/18/26
NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 99, Celtics 120
Thunder 121, Nets 92
Trail Blazers 127, Pacers 119
Raptors 139, Bulls 109
Jazz 111, Timberwolves 147
Clippers 109, Pelicans 124
Hawks 135, Mavericks 120
Nuggets 118, Grizzlies 125
Lakers 124, Rockets 116
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Devils 6, Rangers 3
Penguins 5, Hurricanes 6
Senators 1, Capitals 4
Stars 2, Avalanche 1
Blues 1, Flames 2
Flyers 3, Ducks 2
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 3/24/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 90, Hornets 134
Pelicans 116, Knicks 121
Magic 131, Cavaliers 136
Nuggets 125, Suns 123
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 4, Bruins 2
Hurricanes 2, Canadiens 5
Senators 3, Red Wings 2
Kraken 4, Panthers 5
Blackhawks 4, Islanders 3
Blue Jackets 3, Flyers 2
Avalanche 6, Penguins 2
Wild 3, Lightning 6
Capitals 0. Blues 3
Sharks 3, Predators 6
Devils 6, Stars 4
Golden Knights 1, Jets 4
Kings 2, Flames 3
Oilers 5, Mammoth 2
Ducks 5, Canucks 3
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 3/17/26
NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)
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