Martinsville 12, Forest City 3

The Mustangs broke their five-game losing streak last night, beating Forest City 12-3. Martinsville has won 2 of its last 10 games, and holds on to last place in the CPL’s West Division with a season record of 6-18. Last night was the midway point of the season, the 24th game of a 48-game season. The Mustangs travel to Thomasville tonight to play the HiToms, who share first place in the West with Asheboro. Martinsville will be back at home on Sunday for a second game with the HiToms.
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NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 111, Hornets 130
Pistons 117, Wizards 95
Lakers 134, Heat 126
Cavaliers 115, Bulls 110
Clippers 99, Pelicans 105
Suns 100, Spurs 101
Bucks 96, Jazz 128
76ers 139, Kings 118
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 1, Bruins 6
Islanders 2, Senators 3
Canadiens 1, Red Wings 3
Rangers 3, Blue Jackets 6
Blackhawks 2, Wild 1
Kraken 1, Predators 3
Panthers 4, Oilers 0
Lightning 6, Canucks 2
Mammoth 4, Golden Knights 0
Sabres 5, Sharks 0
Flyers 4, Kings 3
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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 2, Rays 13
Mariners 1, Pirates 5
Athletics 9, Giants 6
Astros 2, Tigers 1
Phillies 10, Nationals 5
Rangers 6, Blue Jays 5
Cubs 4, Mets 3
Yankees 3, Red Sox 6
Diamondbacks, Cardinals (POSTPONED)
FIFA World Cup
Curaçao 0, Ivory Coast 2
Ecuador 2, Germany 1
Japan 1, Sweden 1
Tunisia 1, Netherlands 3
Paraguay 0, Australia 0
Turkiye 3, United States 2
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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pirates 7, Mets 11
White Sox 2, Brewers 14
Nationals 10, Cubs 4
Twins 1, Orioles 2
Red Sox 3, Reds 0
Angels 3, Astros 0
Tigers 8, Padres 2
Rangers 3, Phillies 5
Rays 7, Cardinals 9
Diamondbacks 2, Dodgers 8
Guardians 6, Mariners 4
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 103, Hornets 114
Pelicans 108, Pistons 129
Kings 117, Magic 121
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 1, Canadiens 2
Penguins 4, Senators 3
Kraken 4, Lightning 3
Wild 3, Panthers 2
Stars 1, Islanders 2
Blackhawks 1, Flyers 5
Sharks 1, Blues 2
Devils 4, Predators 2
Avalanche 3, Jets 2
Capitals 7, Mammoth 4
Ducks 3, Flames 2
Oilers 4, Golden Knights 3
Kings 4, Canucks 0
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.