Mustangs are back in action tonight

The Mustangs resume action tonight after the All-Star break. They will play at home at Hooker Field this evening against the HiToms. Martinsville is 8-22 on the season, in last place in the CPL West, and 10.5 games out of first with 18 games left.
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Scoreboard roundup — 3/25/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 130, Pistons 129
Lakers 137, Pacers 130
Bulls 137, 76ers 157
Thunder 109, Celtics 119
Heat 120, Cavaliers 103
Spurs 123, Grizzlies 98
Wizards 133, Jazz 110
Rockets 108, Timberwolves 110
Mavericks 135, Nuggets 142
Nets 106, Warriors 109
Bucks 99, Trail Blazers 130
Raptors 94, Clippers 119
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 4, Sabres 3
Rangers 3, Maple Leafs 4
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 5/10/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 144, 76ers 114
Spurs 109, Timberwolves 114
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Nationals 2, Marlins 5
Athletics 1, Orioles 2
Rockies 0, Phillies 6
Rays 4, Red Sox 1
Angels 6, Blue Jays 1
Astros 0, Reds 5
Twins 5, Guardians 4
Yankees 3, Brewers 4
Mariners 1, White Sox 2
Cubs 0, Rangers 3
Pirates 6, Giants 7
Braves 7, Dodgers 2
Mets 1, Diamondbacks 5
Cardinals 2, Padres 3
Tigers 6, Royals 3
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Canadiens 6
Golden Knights 3, Ducks 4
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 5/20/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 113, Thunder 122
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 4, Avalanche 2
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 9, Phillies 4
Orioles 3, Rays 5
Astros 1, Twins 4
Rangers 5, Rockies 4
Giants 3, Diamondbacks 6
White Sox 4, Mariners 5
Braves 9, Marlins 1
Guardians 3, Tigers 2
Mets 4, Nationals 8
Blue Jays 2, Yankees 1
Red Sox 4, Royals 3
Brewers 5, Cubs 0
Pirates 7, Cardinals 0
Dodgers 4, Padres 0
Athletics 6, Angels 5
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.