Mustangs fall to Bigfoots 4-3

The Bigfoots beat the Mustangs 4-3 last night. Martinsville falls to 4-10 on the season, holding on to 7th place in the CPL’s West Division, and 6.5 games out of first. The Mustangs play the Greenville Yard Gnomes at Hooker Field tonight. Game time is 7 p.m.
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Scoreboard roundup — 3/15/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Timberwolves 103, Thunder 116
Mavericks 130, Cavaliers 120
Pistons 108, Raptors 119
Pacers 123, Bucks 134
Trail Blazers 103, 76ers 109
Warriors 107, Knicks 110
Jazz 111, Kings 116
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 2, Jets 3
Sharks 4, Senators 7
Ducks 4, Canadiens 3
Maple Leafs 4, Wild 2
Predators 1, Oilers 3
Panthers 2, Kraken 6
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 5/4/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 98, Knicks 137
Timberwolves 104, Spurs 102
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Ducks 1, Golden Knights 3
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mets 4, Rockies 2
Red Sox 5, Tigers 4
Phillies 1, Marlins 0
Blue Jays 1, Rays 5
Orioles 1, Yankees 12
Reds 4, Cubs 5
Guardians 2, Royals 6
Brewers 3, Cardinals 6
Dodgers 8, Astros 3
White Sox 6, Angels 0
Braves 4, Mariners 5
Padres 2, Giants 3
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 2/24/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 135, Pacers 114
Wizards 98, Hawks 119
Mavericks 123, Nets 114
Thunder 116, Raptors 107
Knicks 94, Cavaliers 109
Hornets 131, Bulls 99
Heat 117, Bucks 128
Warriors 109, Pelicans 113
Celtics 97, Suns 81
Timberwolves 124, Trail Blazers 121
Magic 110, Lakers 109
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