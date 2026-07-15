Mustangs play at Macon tonight

The Mustangs took down the Bigfoots 13-6 at Hooker Field on Monday. The team was off on Tuesday. Today, they head down to Georgia to take on the 18-16 Macon Bacon. Martinsville is 9-24 on the season, 12 games out of first, and holding down last place in the CPL West with 14 games left.
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Scoreboard roundup — 3/19/26
NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 111, Hornets 130
Pistons 117, Wizards 95
Lakers 134, Heat 126
Cavaliers 115, Bulls 110
Clippers 99, Pelicans 105
Suns 100, Spurs 101
Bucks 96, Jazz 128
76ers 139, Kings 118
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 1, Bruins 6
Islanders 2, Senators 3
Canadiens 1, Red Wings 3
Rangers 3, Blue Jackets 6
Blackhawks 2, Wild 1
Kraken 1, Predators 3
Panthers 4, Oilers 0
Lightning 6, Canucks 2
Mammoth 4, Golden Knights 0
Sabres 5, Sharks 0
Flyers 4, Kings 3
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 7/12/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 5, Pirates 14
Royals 2, Orioles 8
Yankees 5, Nationals 3
Red Sox 3, Mets 2
Cubs 8, Reds 4
Guardians 5, Marlins 2
Phillies 5, Tigers 0
Mariners 8, Rays 2
Angels 2, Twins 4
Athletics 1, White Sox 9
Braves 4, Cardinals 3
Astros 5, Rangers 6
Rockies 1, Giants 3
Diamondbacks 5, Dodgers 3
Blue Jays 4, Padres 5
WIMBLEDON
Men’s Final: Jannik Sinner beats Alexander Zverev, 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4
Women’s Final: Linda Noskova beats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 4/9/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 114, Raptors 128
Bulls 119, Wizards 108
Pacers 123, Nets 94
Celtics 106, Knicks 112
76ers 102, Rockets 113
Lakers 119, Warriors 103
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Islanders 5
Blue Jackets 0, Sabres 5
Lightning 1, Canadiens 2
Panthers 1, Senators 5
Flyers 3, Red Wings 6
Penguins 5, Devils 2
Jets 3, Blues 2
Hurricanes 7, Blackhawks 2
Wild 4, Stars 5
Flames 1, Avalanche 3
Predators 1, Mammoth 4
Sharks 1, Ducks 6
Golden Knights 3, Kraken 4
Canucks 1, Kings 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 1, Marlins 8
Athletics 1, Yankees 0
Tigers 1, Twins 3
Diamondbacks 7, Mets 1
White Sox 2, Royals 0
Rockies 3, Padres 7
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.