Mustangs win final home game of season

The Mustangs edged the Tri City Chili Peppers last night, 11-10, in the last home game at Hooker Field this season. Martinsville travels to Holly Springs tonight to wrap up the year against the Salamanders. Martinsville is 15-28 on the season.
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Scoreboard roundup — 4/20/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 105, Cavaliers 115
Hawks 107, Knicks 106
Timberwolves 119, Nuggets 114
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Penguins 0
Senators 2, Hurricanes 3
Wild 2, Stars 4
Ducks 3, Oilers 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 6, Red Sox 8
Astros 9, Guardians 2
Reds 6, Rays 1
Cardinals 3, Marlins 5
Braves 9, Nationals 4
Orioles 7, Royals 5
Phillies 1, Cubs 5
Dodgers 12, Rockies 3
Blue Jays 5, Angels 2
Athletics 6, Mariners 4
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 6/11/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 2, Hurricanes 4 (Stanley Cup Final – Game 5, CAR leads series 3-2)
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 0, Marlins 2
Twins 0, Tigers 11
Cardinals 4, Mets 5
Rangers 4, Royals 2
Cubs 9, Rockies 3
Dodgers 8, Pirates 6
Mariners 5, Orioles 7
Braves, White Sox (POSTPONED)
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 6/14/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Golden Knights 0 (Stanley Cup Final – Game 6 – CAR wins series 4-2)
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 4, Pirates 2
Padres 5, Orioles 2
Mariners 1, Nationals 10
Yankees 8, Blue Jays 3
Diamondbacks 5, Reds 3
Braves 1, Mets 8
Astros 0, Royals 4
Dodgers 4, White Sox 6
Phillies 0, Brewers 4
Cardinals 4, Twins 5
Rockies 23, Athletics 9
Cubs 1, Giants 5
Rays 8, Angels 3
Rangers 6, Red Sox 4
Tigers, Guardians (POSTPONED)
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.