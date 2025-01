iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Trail Blazers 115, Pistons 118

Suns 109, 76ers 99

Pacers 113, Nets 99

Magic 103, Knicks 94

Bucks 128, Raptors 104

Spurs 110, Bulls 114

Mavericks 104, Grizzlies 119

Clippers 106, Timberwolves 108

Heat 118, Kings 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Capitals 3, Sabres 4

Canucks 4, Canadiens 5

Panthers 1, Avalanche 3

Devils 3, Kraken 2

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.