Scoreboard roundup — 10/22/25

Scoreboard roundup — 10/22/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 1, Devils 4
Red Wings 2, Sabres 4
Canadiens 2, Flames 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 111, Knicks 119
Nets 117, Hornets 136
Heat 121, Magic 125
Raptors 138, Hawks 118
76ers 117, Celtics 116
Pistons 111, Bulls 115
Pelicans 122, Grizzlies 128
Wizards 120, Bucks 133
Clippers 108, Jazz 129
Spurs 125, Mavericks 92
Kings 116, Suns 120
Timberwolves 118, Trail Blazers 114

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Related Posts

Scoreboard roundup — 10/1/25
Scoreboard roundup — 10/1/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednessday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 1, Guardians 6
Padres 3, Cubs 0
Red Sox 3, Yankees 4
Reds 4, Dodgers 8
 

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 8/18/25
Scoreboard roundup — 8/18/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 7, Cubs 0 (Doubleheader, game 1)
Astros 0, Tigers 10
Cardinals 8, Marlins 3
Blue Jays 2, Pirates 5
Mariners 7, Phillies 12
Orioles 6, Red Sox 3
White Sox 13, Braves 9
Rangers 3, Royals 4
Brewers 0, Cubs 0 (Doubleheader, game 2)
Dodgers 3, Rockies 4
Reds 4, Angels 1
Guardians 3, Diamondbacks 1
Giants 4, Padres 3

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Coco Gauff secures 1st round win at US Open after nearly 3-hour match
Coco Gauff secures 1st round win at US Open after nearly 3-hour match
Coco Gauff of the United States reacts against Ajla Tomljanovic of Australia during their Women’s Singles First Round match on Day Three of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 26, 2025. (Photo by Mike Stobe/Getty Images)

(NEW YORK) — American tennis star Coco Gauff survived a grueling three-set first-round match at the U.S. Open on Tuesday.

She closed out a service hold at the iconic Arthur Ashe Stadium to take the match in two hours and 57 minutes, advancing to the next round.

“It was a tough match. I had chances for it to be straight sets, but Ajla [Tomljanović] was tough,” she said of her Australian opponent. “I wasn’t the best but yeah, I am happy to get through to the next round.”

The No. 3-ranked women’s singles star struggled with her serve all night and dropped the second set in a tiebreak, then rallied in the final set to win 6-4, 6-7, 7-5.

The 2023 U.S. Open champion had the home turf crowd behind her all the way through the decisive final set.

“I feel like it’s in the right direction, and I think for me it’s trying not to go back to old habits in those tighter moments,” Gauff said after the match.

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.