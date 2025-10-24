Scoreboard roundup — 10/23/25

Scoreboard roundup — 10/23/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 10, Chargers 37

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blackhawks 3, Lightning 2
Ducks 7, Bruins 5
Flyers 1, Senators 2
Penguins 5, Panthers 3
Red Wings 2, Islanders 7
Sharks 6, Rangers 5
Mammoth 7, Blues 4
Canucks 1, Predators 2
Kraken 3, Jets 0
Kings 3, Stars 2
Hurricanes 5, Avalanche 4
Canadiens 5, Oilers 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 141, Pacers 135
Nuggets 131, Warriors 137

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Related Posts

Week #4 scoreboard
Week #4 scoreboard

In high school football last night, the Bengals are 2-2 on the season after a 44-35 win over William Byrd.…

Scoreboard roundup — 8/13/25
Scoreboard roundup — 8/13/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 1, White Sox 0
Pirates 5, Brewers 12
Nationals 8, Royals 7
Rockies 6, Cardinals 5
Diamondbacks 6, Rangers 4
Padres 11, Giants 1
Phillies 0, Reds 8
Mariners 3, Orioles 4
Marlins 13, Guardians 4
Twins 4, Yankees 1
Cubs 4, Blue Jays 1
Braves 11, Mets 6
Red Sox 1, Astros 4
Dodgers 5, Angels 6
Rays 8, Athletics 2

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Sky 62, Sun 71
Valkyries 88, Mystics 83
Liberty 77, Aces 83
Dream 85, Storm 75

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Mustangs fall to Zookeepers 13-7
Mustangs fall to Zookeepers 13-7

The Zookeepers beat the Mustangs 13-7 Sunday night. Martinsville had 12 hits and committed three error on the evening, while…