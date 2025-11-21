Scoreboard roundup — 11/20/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 101, Magic 129
Kings 96, Grizzlies 137
76ers 123, Bucks 114
Hawks 126, Spurs 135

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 3, Maple Leafs 2
Capitals 8, Canadiens 4
Islanders 5, Red Wings 0
Devils 0, Panthers 1
Blues 2, Flyers 3
Oilers 1, Lightning 2
Kraken 3, Blackhawks 2
Rangers 3, Avalanche 6
Golden Knights 4, Mammoth 1
Stars 4, Canucks 2
Senators 3, Ducks 2
Kings 3, Sharks 4

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 19, Texans 23

Scoreboard roundup — 10/19/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 2, Blue Jays 6 (ALCS – Game 6, Series tied 3-3)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canucks 4, Capitals 3
Oilers 2, Red Wings 4
Ducks 1, Blackhawks 2
Bruins 2, Mammoth 3

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 35, Jaguars 7
Saints 14, Bears 26
Dolphins 6, Browns 31
Patriots 31, Titans 13
Raiders 0, Chiefs 31
Eagles 28, Vikings 22
Panthers 13, Jets 6
Giants 32, Broncos 33
Colts 38, Chargers 24
Commanders 22, Cowboys 44
Packers 27, Cardinals 23
Falcons 10, 49ers 20

Scoreboard roundup — 11/18/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 2, Maple Leafs 3
Kraken 2, Red Wings 4
Devils 1, Lightning 5
Islanders 3, Stars 2
Blue Jackets 2, Jets 5
Flames 2, Blackhawks 5
Rangers 2, Golden Knights 3
Mammoth 2, Sharks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 113, Magic 121
Celtics 113, Nets 99
Pistons 120, Hawks 112
Grizzlies 101, Spurs 111
Jazz 126, Lakers 140
Suns 127, Trail Blazers 110
 

Scoreboard roundup — 10/23/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 10, Chargers 37

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blackhawks 3, Lightning 2
Ducks 7, Bruins 5
Flyers 1, Senators 2
Penguins 5, Panthers 3
Red Wings 2, Islanders 7
Sharks 6, Rangers 5
Mammoth 7, Blues 4
Canucks 1, Predators 2
Kraken 3, Jets 0
Kings 3, Stars 2
Hurricanes 5, Avalanche 4
Canadiens 5, Oilers 6

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 141, Pacers 135
Nuggets 131, Warriors 137

