Scoreboard roundup — 11/23/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Steelers 28, Bears 31
Patriots 26, Bengals 20
Giants 27, Lions 34
Vikings 6, Packers 23
Seahawks 30, Titans 24
Colts 20, Chiefs 23
Jets 10, Ravens 23
Browns 24, Raiders 10
Jaguars 27, Cardinals 24
Eagles 21, Cowboys 24
Falcons 24, Saints 10
Buccaneers 7, Rams 34

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 127, 76ers 117
Hornets 110, Hawks 113
Magic 129, Celtics 138
Clippers 105, Cavaliers 120
Nets 109, Raptors 119
Trail Blazers 95, Thunder 122
Spurs 102, Suns 111
Lakers 108, Jazz 106

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 1, Sabres 4
Wild 3, Jets 0
Kraken 0, Islanders 1
Avalanche 1, Blackhawks 0
Bruins 1, Sharks 3
Flames 5, Canucks 2

Cowboys defensive end Marshawn Kneeland dies at 24
(NEW YORK) — Dallas Cowboys defensive end Marshawn Kneeland has died at 24, according to the NFL.

Kneeland was a second-round pick out of Western Michigan in 2024 and played in a reserve role for the Cowboys.

No cause of death was announced.

Kneeland scored a touchdown when he recovered a blocked punt against the Cardinals on Monday, the only one of his career.

“I am shattered to confirm that my client and dearest friend Marshawn Kneeland passed away last night,” his agent, Jonathan Perzley, said in a statement. “I watched him fight his way from a hopeful kid at Western Michigan with a dream to being a respected professional for the Dallas Cowboys.”

“Marshawn poured his heart into every snap, every practice, and every moment on the field,” he continued. “To lose someone with his talent, spirit, and goodness is a pain I can hardly put into words.”

Kneeland played 11 games as a rookie last year and then seven games this season. He had his only career sack in the opening game this season against the Eagles.

