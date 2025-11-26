Scoreboard roundup — 11/25/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 113, Wizards 132
Magic 144, 76ers 103
Clippers 118, Lakers 135

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 8, Oilers 3
 

