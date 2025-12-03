Scoreboard roundup — 12/2/25

Scoreboard roundup — 12/2/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Senators 5, Canadiens 2
Bruins 4, Red Wings 5
Lightning 1, Islanders 2
Stars 2, Rangers 3
Maple Leafs 4, Panthers 1
Flames 1, Predators 5
Canucks 1, Avalanche 3
Wild 1, Oilers 0
Blackhawks 3, Golden Knights 4
Capitals 3, Kings 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 102, 76ers 121
Trail Blazers 118, Raptors 121
Knicks 117, Celtics 123
Timberwolves 149, Pelicans 142
Grizzlies 124, Warriors 124
Thunder 124, Warriors 112

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Related Posts

Scoreboard roundup — 10/7/25
Scoreboard roundup — 10/7/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 8, Tigers 4 (ALDS – Game 3, SEA leads series 2-1)
Blue Jays 6, Yankees 9 (ALDS – Game 3, TOR leads series 2-1)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blackhawks 2, Panthers 3
Penguins 3, Rangers 0
Avalanche 4, Kings 1

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 10/13/25
Scoreboard roundup — 10/13/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 10, Blue Jays 3 (ALCS – Game 2, SEA leads series 2-0)
Dodgers 2, Brewers 1 (NLCS – Game 1, LAD lead series 1-0)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 14, Falcons 24
Bears 25, Commanders 24

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Avalanche 3, Sabres 1
Lightning 4, Bruins 3
Predators 4, Senators 1
Jets 5, Islanders 2
Red Wings 3, Maple Leafs 2
Panthers 2, Flyers 5
Devils 3, Blue Jackets 2
Blues 5, Canucks 2
Kings 3, Wild 4
Mammoth 1, Blackhawks 3

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 9/11/25
Scoreboard roundup — 9/11/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pirates 2, Orioles 3
Rays 1, White Sox 5
Astros 0, Blue Jays 6
Nationals 0, Marlins 5
Tigers 3, Yankees 9
Royals 2, Guardians 3
Mets 4, Phillies 6
Angels 6, Mariners 7
Rockies 0, Padres 2

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Liberty 91, Sky 86
Mercury 76, Wings 97
Valkyries 53, Lynx 72
Aces 103, Sparks 75

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Commanders 18, Packers 27

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.