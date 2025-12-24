Scoreboard roundup — 12/23/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 109, Hornets 126
Nets 114, 76ers 106
Bulls 126, Hawks 123
Pelicans 118, Cavaliers 141
Bucks 111, Pacers 94
Raptors 112, Heat 91
Nuggets 130, Mavericks 131
Knicks 104, Timberwolves 115
Thunder 110, Spurs 130
Lakers 108, Suns 132
Grizzlies 137, Jazz 128
Magic 110, Trail Blazers 106
Pistons 136, Kings 127
Rockets 108, Clippers 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 3, Maple. Leafs 6
Stars 3, Red Wings 4
Rangers 7, Capitals 3
Canadiens 6, Bruins 2
Sabres 3, Senators 2
Devils 1, Islanders 2
Panthers 5, Hurricanes 2
Predators 3, Wild 2
Flyers 3, Blackhawks 1
Mammoth 0, Avalanche 1
Flames 1, Oilers 5
Sharks 2, Golden Nights 7
Kraken 3, Kings 2

Related Posts

Scoreboard roundup — 12/14/25
Scoreboard roundup — 12/14/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 34, Cowboys 26
Browns 3, Bears 31
Ravens 24, Bengals 0
Chargers 16, Chiefs 13
Bills 35, Patriots 31
Commanders 29, Giants 21
Raiders 0, Eagles 31
Jets 20, Jaguars 48
Cardinals 20, Texans 40
Packers 26, Broncos 34
Lions 34, Rams 41
Panthers 17, Saints 20
Titans 24, 49ers 37
Colts 16, Seahawks 18

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 117, Hawks 120
Bucks 82, Nets 127
Kings 103, Timberwolves 117
Pelicans 114, Bulls 104
Wizards 108, Pacers 89
Hornets 119, Cavaliers 111
Lakers 116, Suns 114
Warriors 131, Trailblazers 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Bruins 2, Wild 6
Oilers 1, Canadiens 4
Sabres 3, Kraken 1
Canucks 2, Devils 1
Mammoth 5, Penguins 4

Scoreboard roundup — 12/21/25
Scoreboard roundup — 12/21/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 23, Browns 20
Chargers 34, Cowboys 17
Chiefs 9, Titans 26
Bengals 45, Dolphins 21
Jets 6, Saints 29
Vikings 16, Giants 13
Buccaneers 20, Panthers 23
Jaguars 34, Broncos 20
Falcons 26, Cardinals 19
Steelers 29, Lions 24
Raiders 21, Texans 23
Patriots 28, Ravens 24

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bulls 152, Hawks 150
Raptors 81, Nets 96
Heats 125, Knicks 132
Spurs 124, Wizards 113
Bucks 100, Timberwolves 103
Rockets 124, Kings 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 2, Red Wings 3
Avalanche 5, Wild 1
Senators 6, Bruins 2
Sabres 3, Devils 1
Canadiens 3, Penguins 4
Rangers 1, Predators 2
Maple Leafs 1, Stars 5
Jets 3, Mammoth 4
Golden Knights 3, Oilers 4

Scoreboard roundup — 10/5/25
Scoreboard roundup — 10/5/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 21, Browns 17
Raiders 6, Colts 40
Giants 14, Saints 26
Cowboys 37, Jets 22
Broncos 21, Eagles 17
Dolphins 24, Panthers 27
Texans 44, Ravens 10
Titans 22, Cardinals 21
Buccaneers 38, Seahawks 35
Lions 37, Bengals 24
Commanders 27, Chargers 10
Patriots 23, Bills 20

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Yankees 7, Blue Jays 13 (ALDS – Game 2, TOR leads series 2-0)
Tigers 2, Mariners 3 (ALDS – Game 2, Series tied 1-1)

