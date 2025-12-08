Scoreboard roundup — 12/7/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 100, Knicks 106
Celtics 121, Raptors 113
Nuggets 115, Hornets 106
Trail Blazers 96, Grizzlies 119
Warriors 123, Bulls 91
Lakers 112, 76ers 108
Thunder 131, Jazz 101

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Avalanche 3, Flyers 2
Islanders 1, Panthers 4
Sharks 4, Hurricanes 1
Penguins 2, Stars 3
Blues 4, Canadiens 3
Golden Knights 3, Rangers 2
Blue Jackets 0, Capitals 2
Blackhawks 1, Ducks 7

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Seahawks 37, Falcons 9
Bengals 34, Bills 39
Titans 31, Browns 29
Commanders 0, Vikings 31
Dolphins 34, Jets 10
Saints 24, Buccaneers 20
Colts 19, Jaguars 36
Steelers 27, Ravens 22
Broncos 24, Raiders 17
Bears 21, Packers 28
Rams 45, Cardinals 17
Texans 20, Chiefs 10

