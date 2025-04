Scoreboard roundup — 4/8/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Grizzlies 124, Hornets 100

Bulls 113, Cavaliers 135

Wizards 98, Pacers 104

Hawks 112, Magic 119

Pelicans 114, Nets 119

Celtics 119, Knicks 117

Timberwolves 103, Bucks 110

Lakers 120, Thunder 136

Warriors 133, Suns 95

Spurs 117, Clippers 122

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Hurricanes 0, Sabres 3

Red Wings 1, Canadiens 4

Maple Leafs 1, Panthers 3

Bruins 7, Devils 2

Senators 2, Blue Jackets 5

Blackhawks 0, Penguins 5

Islanders 6, Predators 7

Canucks 6, Stars 5

Kraken 1, Utah Hockey Club 7

Golden Knights 2, Avalanche 3

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Yankees 0, Tigers 5

White Sox 0, Guardians 1

Marlins 5, Mets 10

Cardinals 5, Pirates 3

Dodgers 2, Nationals 8

Blue Jays 6, Red Sox 1

Angels 4, Rays 3

Phillies 5, Braves 7

Twins 1, Royals 2

Rangers 6, Cubs 10

Brewers 7, Rockies 1

Orioles 3, Diamondbacks 4

Astros 2, Mariners 1

Reds 1, Giants 0

Padres 4, Athletics 10

