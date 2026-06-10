Scoreboard roundup — 6/9/26

Scoreboard roundup — 6/9/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 5, Golden Knights 3 (Stanley Cup Final – Game 4, series tied 2-2)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 6, Orioles 5
Diamondbacks 6, Marlins 10
Red Sox 3, Rays 4
Dodgers 12, Pirates 3
Twins 4, Tigers 10
Yankees 3, Guardians 2
Phillies 2, Blue Jays 3
Cardinals 7, Mets 0
Braves 5, White Sox 6
Rangers 3, Royals 5
Cubs 3, Rockies 7
Astros 1, Angels 10
Reds 5, Padres 3
Nationals 6, Giants 3
Brewers 5, Athletics 7

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Scoreboard roundup — 2/18/26
Scoreboard roundup — 2/18/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

Men’s College Basketball
BYU 68, Arizona 75
Creighton 91, UConn 84
Kansas 81, Oklahoma State 69
Illinois 101, USC 65
Gonzaga 80, San Francisco 59
Virginia 94, Georgia Tech 68
St. John’s 76, Marquette 70
Vanderbilt 80, Missouri 81
Arkansas 115, Alabama 117

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Scoreboard roundup — 3/17/26
Scoreboard roundup — 3/17/26

NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)

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Scoreboard roundup — 3/4/26
Scoreboard roundup — 3/4/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 103, Knicks 100
Hornets 118, Celtics 89
Jazz 102, 76ers 106
Trail Blazers 122, Grizzlies 114
Hawks 131, Bucks 113
Pacers 107, Clippers 130

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 4, Red Wings 3
Maple Leafs 3, Devils 4
Hurricanes 6, Canucks 4
Islanders 1, Ducks 5
Blues 3, Kraken 2

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