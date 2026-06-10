Scoreboard roundup — 6/9/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 5, Golden Knights 3 (Stanley Cup Final – Game 4, series tied 2-2)
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 6, Orioles 5
Diamondbacks 6, Marlins 10
Red Sox 3, Rays 4
Dodgers 12, Pirates 3
Twins 4, Tigers 10
Yankees 3, Guardians 2
Phillies 2, Blue Jays 3
Cardinals 7, Mets 0
Braves 5, White Sox 6
Rangers 3, Royals 5
Cubs 3, Rockies 7
Astros 1, Angels 10
Reds 5, Padres 3
Nationals 6, Giants 3
Brewers 5, Athletics 7
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.