Scoreboard roundup — 8/24/25

Scoreboard roundup — 8/24/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 0, Pirates 4
Cardinals 2, Rays 7
Astros 2, Orioles 3
Mets 3, Braves 4
Nationals 2, Phillies 3
Royals 10, Tigers 8
Blue Jays 3, Marlins 5
Twins 0, White Sox 8
Giants 4, Brewers 3
Guardians 0, Rangers 5
Cubs 4, Angels 3
Reds 6, Diamondbacks 1
Dodgers 8, Padres 2
Athletics 4, Mariners 11
Red Sox 2, Yankees 7

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Storm 84, Mystics 82
Valkyries 90, Wings 81
Fever 84, Lynx 97

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Related Posts

Scoreboard roundup — 7/7/25
Scoreboard roundup — 7/7/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Tigers 5
Rockies 3, Red Sox 9
Marlins 5, Reds 1
Dodgers 1, Brewers 9
Pirates 3, Royals 9
Blue Jays 8, White Sox 4
Guardians 7, Astros 5
Rangers 5, Angels 6
Diamondbacks 6, Padres 3
Phillies 1, Giants 3

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 7/30/25
Scoreboard roundup — 7/30/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 9, Orioles 8
Diamondbacks 2, Tigers 7
Red Sox 13, Twins 1
Braves 0, Royals 1
Cubs 10, Brewers 3
Phillies 3, White Sox 9
Nationals 1, Astros 9
Pirates 2, Giants 1
Mets 0, Padres 5
Rockies 0, Guardians 5
Rays 4, Yankees 5
Dodgers 2, Reds 5
Marlins 2, Cardinals 0
Rangers 6, Angels 3
Mariners 4, Athletics 5

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Mercury 101, Fever 107
Dream 88, Wings 85
Liberty 93, Lynx 100

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 7/14/25
Scoreboard roundup — 7/14/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

2025 MLB All-Star Home Run Derby
Cal Raleigh – winner

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Lynx 91, Sky 78
Mercury 78, Valkyries 77

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.