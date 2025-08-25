Scoreboard roundup — 8/24/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 0, Pirates 4
Cardinals 2, Rays 7
Astros 2, Orioles 3
Mets 3, Braves 4
Nationals 2, Phillies 3
Royals 10, Tigers 8
Blue Jays 3, Marlins 5
Twins 0, White Sox 8
Giants 4, Brewers 3
Guardians 0, Rangers 5
Cubs 4, Angels 3
Reds 6, Diamondbacks 1
Dodgers 8, Padres 2
Athletics 4, Mariners 11
Red Sox 2, Yankees 7
WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Storm 84, Mystics 82
Valkyries 90, Wings 81
Fever 84, Lynx 97
Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.