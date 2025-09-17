Scoreboard roundup — 9/16/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Braves 6, Nationals 3
Cubs 4, Pirates 1
Guardians 7, Tigers 5
Braves 5, Nationals 0
Athletics 2, Red Sox 1
Padres 3, Mets 8
Blue Jays 6, Rays 5
Angels 2, Brewers 9
Orioles 8, White Sox 7
Yankees 10, Twins 9
Mariners 12, Royals 5
Reds 0, Cardinals 3
Rangers 5, Astros 6
Marlins 6, Rockies 5
Giants 5, Diamondbacks 6
Phillies 9, Dodgers 6

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Dream 60, Fever 77
Aces 83, Storm 86

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

