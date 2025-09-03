Scoreboard roundup — 9/2/25

Scoreboard roundup — 9/2/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Dodgers 7, Pirates 9
Mets 12, Tigers 5
Blue Jays 12, Reds 9
Guardians 7, Red Sox 11
Marlins 2, Nationals 5
Mariners 5, Rays 6
Angels 5, Royals 1
Braves 3, Cubs 4
White Sox 12, Twins 3
Athletics 1, Cardinals 2
Yankees 7, Astros 1
Giants 7, Rockies 4
Orioles 6, Padres 2
Rangers 3, Diamondbacks 5

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Liberty 58, Valkyries 66
Fever 79, MErcury 85

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Related Posts

Scoreboard roundup — 7/24/25
Scoreboard roundup — 7/24/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Orioles 4, Guardians 3
Blue Jays 11, Tigers 4
Padres 7, Cardinals 9
Athletics 5, Astros 2
Mariners 4, Angels 2

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Sparks 101, Sun 86
Aces 70, Fever 80
Storm 95, Sky 57

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 7/7/25
Scoreboard roundup — 7/7/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Tigers 5
Rockies 3, Red Sox 9
Marlins 5, Reds 1
Dodgers 1, Brewers 9
Pirates 3, Royals 9
Blue Jays 8, White Sox 4
Guardians 7, Astros 5
Rangers 5, Angels 6
Diamondbacks 6, Padres 3
Phillies 1, Giants 3

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 7/15/25
Scoreboard roundup — 7/15/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

2025 MLB All-Star Game
American 6, National 6 (NL wins home run swing-off tiebreaker 4-3)

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Fever 85, Sun 77
Mystics 80, Sparks 99

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.