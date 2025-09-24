Scoreboard roundup — 9/23/25

Scoreboard roundup — 9/23/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 0, Orioles 6
Tigers 2, Guardians 5
Pirates 4, Reds 2
Marlins 6, Phillies 5
White Sox 2, Yankees 3
Red Sox 4, Blue Jays 1
Nationals 2, Braves 3
Mets 9, Cubs 7
Twins 4, Rangers 1
Royals 8, Angels 4
Rockies 3, Mariners 4
Dodgers 4, Diamondbacks 5
Brewers 0, Padres 7
Cardinals 9, Giants 8
Astros 1, Athletics 5

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Mercury 89, Lynx 83 (WNBA Semifinals – Game 2, Series tied 1-1)
Fever 68, Aces 90 (WNBA Semifinals – Game 2, Series tied 1-1)

