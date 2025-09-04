Scoreboard roundup — 9/3/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 5, Nationals 10
Mets 2, Tigers 6
Rangers 0, Diamondbacks 2
Orioles 7, Padres 5
Dodgers 0, Pirates 3
Blue Jays 13, Reds 9
Guardians 8, Red Sox 1
Mariners 4, Rays 9
Angels 4, Royals 3
Braves 5, Cubs 1
White Sox 4, Twins 3
Phillies 3, Brewers 6
Athletics 1, Cardinals 5
Yankees 7, Astros 8
Giants 10, Rockies 8
WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Sparks 75, Dream 86
Sun 64, Sky 88
