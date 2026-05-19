Scoreboard roundup — 5/18/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 122, Thunder 115

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Sabres 2 (East 2nd round, MTL wins series 4-3)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Braves 0, Marlins 12
Orioles 6, Rays 16
Reds 4, Phillies 5
Guardians 8, Tigers 2
Mets 16, Nationals 7
Blue Jays 6, Yankees 7
Red Sox 3, Royals 1
Astros 3, Twins 6
Brewers 9, Cubs 3
Rangers 6, Rockies 7
Athletics 1, Angels 2
White Sox 1, Mariners 6
Dodgers 0, Padres 1
Giants 2, Diamondbacks 12

Scoreboard roundup — 2/1/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 79, Celtics 107
Nets 77, Pistons 130
Bulls 91, Heat 134
Jazz 100, Raptors 107
Kings 112, Wizards 116
Lakers 100, Knicks 112
Clippers 117, Suns 93
Magic 103, Spurs 112
Cavaliers 130, Trail Blazers 111
Thunder 121, Nuggets 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 3, Ducks 4
Kings 2, Hurricanes 3
Bruins 5, Lightning 6

Australian Open
Women’s Final: Elena Rybakina beats Aryna Sabalenka, 6-4, 4-6, 6-4 
Men’s Final: Carlos Alcaraz beats Novak Djokovic, 2-6 6-2 6-3 7-5

Scoreboard roundup — 3/17/26
NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)

Scoreboard roundup — 1/29/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 111, 76ers 113
Bucks 99, Wizards 109
Rockets 104, Hawks 86
Heat 116, Bulls 113
Hornets 123, Mavericks 121
Nets 103, Nuggets 107
Pistons 96, Suns 114
Thunder 111, Timberwolves 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Bruins 6
Kings 1, Sabres 4
Avalanche 3, Canadiens 7
Jets 1, Lightning 4
Predators 2, Devils 3
Islanders 2, Rangers 1
Blackhawks 2, Penguins 6
Mammoth 4, Hurricanes 5
Capitals 4, Red Wings 3
Panthers 4, Blues 5
Flames 1, Wild 4
Sharks 3, Oilers 4
Ducks 0, Canucks 2
Stars 5, Golden Knights 4
Maple Leafs 2, Kraken 5

