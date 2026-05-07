Scoreboard roundup — 5/6/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 102, Knicks 108
Timberwolves 95, Spurs 133

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Sabres 4
Ducks 3, Golden Knights 1

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 0, Rays 3
Brewers 6, Cardinals 2
Dodgers 12, Astros 2
Padres 5, Giants 1
White Sox 2, Angels 8
Braves 1, Mariners 3
Athletics 3, Phillies 6
Orioles 7, Marlins 4
Red Sox 4, Tigers 0
Twins 2, Nationals 15
Rangers 6, Yankees 1
Reds 6, Cubs 7
Guardians 3, Royals 1
Mets 10, Rockies 5
Pirates 1, Diamondbacks 0

Scoreboard roundup — 2/9/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 110, Hornets 104
Bulls 115, Nets 123
Jazz 115, Heat 111
Bucks 99, Magic 118
Hawks 116, Timberwolves 138
Kings 94, Pelicans 120
Cavaliers 119, Nuggets 117
Grizzlies 113, Warriors 114
Thunder 119, Lakers 110
76ers 118, Trail Blazers 135

Scoreboard roundup — 5/3/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 94, Pistons 116
Raptors 102, Cavaliers 114

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 3, Twins 4
Orioles 3, Yankees 11
Reds 0, Pirates 1
Astros 3, Red Sox 1
Brewers 2, Nationals 3
Phillies 7, Marlins 2
Giants 1, Rays 2
Dodgers 4, Cardinals 1
Diamondbacks 4, Cubs 8
Braves 11, Rockies 6
Guardians 1, Athletics 7
Mets 5, Angels 1
White Sox 3, Padres 4
Royals 4, Mariners 1
Rangers 1, Tigers 7

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Lightning 1
Wild 6, Avalanche 9

Scoreboard roundup — 4/6/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 108, Hawks 105
Pistons 107, Magic 123
Cavaliers 142, Grizzlies 126
76ers 102, Spurs 115
Trail Blazers 132, Nuggets 137

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Lightning 2, Sabres 4
Kraken 2, Jets 6
Blackhawks 2, Sharks 3
Predators 2, Kings 3

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Cubs 4, Rays 6
Royals 4, Guardians 2
Reds 2, Marlins 0
Padres 5, Pirates 0
Brewers 8, Red Sox 6
Cardinals 6, Nationals 9
Dodgers 14, Blue Jays 2
Orioles 2, White Sox 1
Tigers 3, Twins 7
Mariners 1, Rangers 2
Astros 7, Rockies 9
Braves 2, Angels 6
Phillies 6, Giants 4

NCAA Men’s Basketball Championship – National Championship
UConn 63, Michigan 69

