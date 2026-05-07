Scoreboard roundup — 5/6/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 102, Knicks 108
Timberwolves 95, Spurs 133
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Sabres 4
Ducks 3, Golden Knights 1
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 0, Rays 3
Brewers 6, Cardinals 2
Dodgers 12, Astros 2
Padres 5, Giants 1
White Sox 2, Angels 8
Braves 1, Mariners 3
Athletics 3, Phillies 6
Orioles 7, Marlins 4
Red Sox 4, Tigers 0
Twins 2, Nationals 15
Rangers 6, Yankees 1
Reds 6, Cubs 7
Guardians 3, Royals 1
Mets 10, Rockies 5
Pirates 1, Diamondbacks 0
