Scoreboard roundup — 3/30/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Heat 119
Celtics 102, Hawks 112
Suns 131, Grizzlies 105
Bulls 114, Spurs 129
Timberwolves 124, Mavericks 94
Cavaliers 122, Jazz 113
Pistons 110, Thunder 114
Wizards 101, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 8, Islanders 3
Flames 2, Avalanche 9
Canucks 2, Golden Knights 4
Maple Leafs 5, Ducks 4
Blues 4, Sharks 5

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Twins 1, Royals 3
Rangers 5, Orioles 2
White Sox 9, Marlins 4
Pirates 0, Reeds 2
Nationals 13, Phillies 2
Rockies 14, Blue Jays 5
Athletics 0, Braves 4
Angels 2, Cubs 7
Rays 3, Brewers 2
Mets 4, Cardinals 2
Red Sox 1, Astros 8
Yankees 1, Mariners 2
Giants 3, Padres 2
Guardians 4, Doggers 2
Tigers 6, Diamondbacks 9

Related Posts

Scoreboard roundup — 12/29/25
Scoreboard roundup — 12/29/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 24, Falcons 27

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 123, Hornets 113
Suns 115, Wizards 101
Warriors 120, Nets 107
Nuggets 123, Heat 147
Magic 106, Raptors 107
Timberwolves 136, Bulls 101
Pacers 119, Rockets 126
Knicks 130, Pelicans 125
Hawks 129, Thunder 140
Cavaliers 113, Spurs 101
Mavericks 122, Trail Blazers 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 3, Panthers 5
Rangers 2, Hurricanes 3
Blue Jackets 4, Senators 1
Oilers 3, Jets 1
Sabres 4, Blues 2
Kings 2, Avalanche 5
Predators 4, Mammoth 3
Bruins 1, Flames 2
Wild 5, Golden Knights 2
Sharks 5, Ducks 4
Canucks 3, Kraken 2

Scoreboard roundup — 3/24/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 90, Hornets 134
Pelicans 116, Knicks 121
Magic 131, Cavaliers 136
Nuggets 125, Suns 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 4, Bruins 2
Hurricanes 2, Canadiens 5
Senators 3, Red Wings 2
Kraken 4, Panthers 5
Blackhawks 4, Islanders 3
Blue Jackets 3, Flyers 2
Avalanche 6, Penguins 2
Wild 3, Lightning 6
Capitals 0. Blues 3
Sharks 3, Predators 6
Devils 6, Stars 4
Golden Knights 1, Jets 4
Kings 2, Flames 3
Oilers 5, Mammoth 2
Ducks 5, Canucks 3

Scoreboard roundup — 3/3/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Mavericks 90, Hornets 117
Pistons 109, Cavaliers 113
Wizards 109, Magic 126
Nets 98, Heat 124
Knicks 111, Raptors 95
Spurs 131, 76ers 91
Thunder 116, Bulls 108
Grizzlies 110, Timberwolves 117
Pelicans 101, Lakers 110
Suns 114, Kings 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 1, Bruins 2
Golden Knights 2, Sabres 3
Panthers 1, Devils 5
Mammoth 3, Capitals 2
Predators 2, Blue Jackets 3
Blackhawks 2, Jets 3
Stars 6, Flames 1
Senators 4, Oilers 5
Lightning 1, Wild 5
Avalanche 5, Ducks 1
Canadiens 5, Sharks 7

