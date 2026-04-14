Scoreboard roundup — 4/13/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Red Wings 3, Lightning 4 (OT)
Rangers 2, Panthers 3
Hurricanes 2, Flyers 3
Stars 6, Maples Leafs 5
Wild 3, Blues 6
Sharks 3, Predators 2
Sabres 5, Blackhawks 1
Avalanche 2, Oilers 1
Kings 5, Kraken 3
Jets 2, Golden Knights 6

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 7, Orioles 9
Cubs 7, Phillies 13
Nationals 5, Pirates 16
Angels 10, Yankees 11
Marlins 10, Braves 4
Red Sox 6, Twins 13
Guardians 9, Cardinals 3
Rangers 8, Athletics 1
Mets 0, Dodgers 4
Astros 2, Mariners 6

Scoreboard roundup — 2/4/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 4, Panthers 5
Blackhawks 0, Blue Jackets 4
Canadiens 5, Jets 1
Wild 6, Predators 5
Sharks 2, Avalanche 4
Red Wings 1, Mammoth 4
Blues 4, Stars 5
Oilers 3, Flames 4
Canucks 2, Golden Knights 5
Kraken 4, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nuggets 127, Knicks 134
Timberwolves 128, Raptors 126
Celtics 114, Rockets 93
Pelicans 137, Bucks 141
Thunder 106, Spurs 116
Grizzlies 129, Kings 125
Cavaliers 124, Clippers 91

Scoreboard roundup — 3/24/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 90, Hornets 134
Pelicans 116, Knicks 121
Magic 131, Cavaliers 136
Nuggets 125, Suns 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 4, Bruins 2
Hurricanes 2, Canadiens 5
Senators 3, Red Wings 2
Kraken 4, Panthers 5
Blackhawks 4, Islanders 3
Blue Jackets 3, Flyers 2
Avalanche 6, Penguins 2
Wild 3, Lightning 6
Capitals 0. Blues 3
Sharks 3, Predators 6
Devils 6, Stars 4
Golden Knights 1, Jets 4
Kings 2, Flames 3
Oilers 5, Mammoth 2
Ducks 5, Canucks 3

Scoreboard roundup — 1/14/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kraken 2, Devils 3
Flyers 2, Sabres 5
Senators 8, Rangers 4
Golden Knights 3, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 115, Pacers 101
Cavaliers 133, 76ers 107
Jazz 126, Bulls 128
Nets 113, Pelicans 116
Nuggets 118, Mavericks 109
Knicks 101, Kings 112
Wizards 105, Clippers 119

