Scoreboard roundup — 4/13/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Red Wings 3, Lightning 4 (OT)
Rangers 2, Panthers 3
Hurricanes 2, Flyers 3
Stars 6, Maples Leafs 5
Wild 3, Blues 6
Sharks 3, Predators 2
Sabres 5, Blackhawks 1
Avalanche 2, Oilers 1
Kings 5, Kraken 3
Jets 2, Golden Knights 6
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 7, Orioles 9
Cubs 7, Phillies 13
Nationals 5, Pirates 16
Angels 10, Yankees 11
Marlins 10, Braves 4
Red Sox 6, Twins 13
Guardians 9, Cardinals 3
Rangers 8, Athletics 1
Mets 0, Dodgers 4
Astros 2, Mariners 6
