Scoreboard roundup — 4/15/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 97, 76ers 109
Warriors 126, Clippers 121

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 1, Senators 3
Sharks 2, Blackhawks 5
Kraken 1, Golden Knights 4
Stars 4, Sabres 3
Rangers 4, Lightning 2
Red Wings 1, Panthers 8

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 8, White Sox 3
Blue Jays 1, Brewers 2
Rockies 1, Astros 3
Mariners 6, Padres 7
Rangers 5, Athletics 6
Mets 2, Dodgers 8
Diamondbacks 8, Orioles 5
Guardians 3, Cardinals 5
Red Sox 9, Twins 5
Cubs 11, Phillies 2
Royals 1, Tigers 2
Giants 3, Reds 8
Nationals 0, Pirates 2
Angels 4, Yankees 5
Marlins 3, Bruins 6

 

Scoreboard roundup — 1/20/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 3, Canadiens 4
Sharks 1, Lightning 4
Senators 4, Blue Jackets 1
Bruins 2, Stars 6
Sabres 5, Predators 3
Blues 1, Jets 3
Devils 2, Oilers 1
Rangers 3, Kings 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Suns 116, 76ers 110
Clippers 110, Bulls 138
Spurs 106, Rockets 111
Timberwolves 122, Jazz 127
Lakers 115, Nuggets 107
Raptors 145, Warriors 127
Heat 130, Kings 117

Scoreboard roundup — 12/23/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 109, Hornets 126
Nets 114, 76ers 106
Bulls 126, Hawks 123
Pelicans 118, Cavaliers 141
Bucks 111, Pacers 94
Raptors 112, Heat 91
Nuggets 130, Mavericks 131
Knicks 104, Timberwolves 115
Thunder 110, Spurs 130
Lakers 108, Suns 132
Grizzlies 137, Jazz 128
Magic 110, Trail Blazers 106
Pistons 136, Kings 127
Rockets 108, Clippers 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 3, Maple. Leafs 6
Stars 3, Red Wings 4
Rangers 7, Capitals 3
Canadiens 6, Bruins 2
Sabres 3, Senators 2
Devils 1, Islanders 2
Panthers 5, Hurricanes 2
Predators 3, Wild 2
Flyers 3, Blackhawks 1
Mammoth 0, Avalanche 1
Flames 1, Oilers 5
Sharks 2, Golden Nights 7
Kraken 3, Kings 2

Scoreboard roundup — 1/4/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Saints 17, Falcons 19
Browns 20, Bengals 18
Packers 3, Vikings 16
Cowboys 17, Giants 34
Titans 7, Jaguars 41
Colts 30, Texans 38
Jets 8, Bills 35
Lions 19, Bears 16
Chargers 3, Broncos 19
Chiefs 12, Raiders 14
Cardinals 20, Rams 37
Dolphins 10, Patriots 38
Commanders 24, Eagles 17
Ravens 24, Steelers 26

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 114, Cavaliers 110
Pacers 127, Magic 135
Nuggets 115, Nets 127
Pelicans 106, Heat 125
Timberwolves 141, Wizards 115
Thunder 105, Suns 108
Bucks 115, Kings 98
Grizzlies 114, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 4, Stars 3
Penguins 5, Blue Jackets 4
Avalanche 1, Panthers 2
Hurricanes 3, Devils 1
Golden Knights 2, Blackhawks 3

