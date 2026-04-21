Scoreboard roundup — 4/20/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 105, Cavaliers 115
Hawks 107, Knicks 106
Timberwolves 119, Nuggets 114

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Penguins 0
Senators 2, Hurricanes 3
Wild 2, Stars 4
Ducks 3, Oilers 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 6, Red Sox 8
Astros 9, Guardians 2
Reds 6, Rays 1
Cardinals 3, Marlins 5
Braves 9, Nationals 4
Orioles 7, Royals 5
Phillies 1, Cubs 5
Dodgers 12, Rockies 3
Blue Jays 5, Angels 2
Athletics 6, Mariners 4

Scoreboard roundup — 1/22/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hornets 124, Magic 97
Rockets 122, 76ers 128
Nuggets 107, Wizards 97
Warriors 115, Mavericks 123
Bulls 120, Timberwolves 115
Spurs 126, Jazz 109
Lakers 104, Clippers 112
Heat 110, Trail Blazers 127

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 3, Bruins 4
Sabres 4, Canadiens 2
Blackhawks 4, Hurricanes 3
Stars 0, Blue Jackets 1
Senators 3, Predators 5
Panthers 2, Jets 1
Penguins 6, Oilers 2
Red Wings 3, Wild 4

Scoreboard roundup — 1/12/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 4, Sabres 3
Hurricanes 3, Red Wings 4
Kraken 4, Rangers 2
Lightning 5, Flyers 1
Canucks 3, Canadiens 6
Devils 5, Wild 2
Oilers 4, Blackhawks 1
Maple Leafs 4, Avalanche 3
Stars 3, Kings 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Jazz 123, Cavaliers 112
Celtics 96, Pacers 98
76ers 115, Raptors 102
Nets 105, Mavericks 113
Lakers 112, Kings 124
Hornets 109, Clippers 117

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Texans 30, Steelers 6

Scoreboard roundup — 2/10/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pacers 137, Knicks 134
Clippers 95, Rockets 102
Mavericks 111, Suns 120
Spurs 136, Lakers 108
 

