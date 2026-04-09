Scoreboard roundup — 4/8/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 116, Cavaliers 122
Timberwolves 120, Magic 132
Bucks 111, Pistons 137
Grizzlies 119, Nuggets 136
Trail Blazers 101, Spurs 112
Thunder 128, Clippers 110
Mavericks 107, Suns 112

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 5, Rangers 3
Capitals 4, Maple Leafs 0
Oilers 5, Sharks 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Padres 8, Pirates 2
Royals 2, Guardians 10
Brewers 0, Red Sox 5
Orioles 5, White Sox 3
Mariners 0, Rangers 3
Dodgers 3, Blue Jays 4
Astros 1, Rockies 9
Phillies 0, Giants 5
Cardinals 6, Nationals 1
Braves 8, Angels 2
Diamondbacks 7, Mets 2
Cubs 6, Rays 2
Reds 4, Marlins 7
Athletics 3, Yankees 2
Tigers 6, Twins 8

Scoreboard roundup — 4/2/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Twins 5, Royals 1
Braves 17, Diamondbacks 2
Mets 2, Giants 7
Blue Jays, White Sox (POSTPONED)

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Suns 107, Hornets 127
Timberwolves 108, Pistons 113
Lakers 96, Thunder 139
Cavaliers 118, Warriors 111
Pelicans 106, Trail Blazers 118
Spurs 118, Clippers 99

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 1, Senators 4
Penguins 3, Lightning 6
Bruins 1, Panthers 2
Canadiens 3, Rangers 2
Red Wings 4, Flyers 2
Blue Jackets 1, Hurricanes 5
Capitals 3, Devils 7
Jets 0, Stars 3
Canucks 2, Wild 5
Blackhawks 1, Oilers 3
Flames 3, Golden Knights 6
Maple Leafs 1, Sharks 4
Mammoth 6, Kraken 2
Predators 5, Kings 4

Scoreboard roundup — 3/15/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Timberwolves 103, Thunder 116
Mavericks 130, Cavaliers 120
Pistons 108, Raptors 119
Pacers 123, Bucks 134
Trail Blazers 103, 76ers 109
Warriors 107, Knicks 110
Jazz 111, Kings 116 

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blues 2, Jets 3
Sharks 4, Senators 7
Ducks 4, Canadiens 3
Maple Leafs 4, Wild 2
Predators 1, Oilers 3
Panthers 2, Kraken 6

Scoreboard roundup — 3/22/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 113, Knicks 145
Timberwolves 102, Celtics 92
Raptors 98, Suns 120
Trail Blazers 112, Nuggets 128
Nets 122, Kings 126

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 0, Islanders 1
Golden Knights 3, Stars 2
Lightning 3, Flames 4
Sabres 5, Ducks 6
Kings 3, Mammoth 4
Jets 3, Rangers 2
Avalanche 3, Capitals 2
Hurricanes 5, Penguins 1
Predators 3, Blackhawks 2

MEN’S COLLEGE BASKETBALL
Iowa 73, Florida 72
Tennessee 79, Virginia 72
Utah State 66, Arizona 78
UCLA 57, UConn 73
Texas Tech 65, Alabama 90
Miami 69, Purdue 79
Kentucky 63, Iowa State 82
St. John’s 67, Kansas 65

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
Oregon 58, Texas 100
Michigan State 71, Oklahoma 77
Washington 59, TCU 62
NC State 63, Michigan 92
Texas Tech 47, LSU 101
Baylor 46, Duke 69
Maryland 66, North Carolina 74
Ole Miss 63, Minnesota 65

