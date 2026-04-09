Scoreboard roundup — 4/8/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 116, Cavaliers 122
Timberwolves 120, Magic 132
Bucks 111, Pistons 137
Grizzlies 119, Nuggets 136
Trail Blazers 101, Spurs 112
Thunder 128, Clippers 110
Mavericks 107, Suns 112
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 5, Rangers 3
Capitals 4, Maple Leafs 0
Oilers 5, Sharks 2
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Padres 8, Pirates 2
Royals 2, Guardians 10
Brewers 0, Red Sox 5
Orioles 5, White Sox 3
Mariners 0, Rangers 3
Dodgers 3, Blue Jays 4
Astros 1, Rockies 9
Phillies 0, Giants 5
Cardinals 6, Nationals 1
Braves 8, Angels 2
Diamondbacks 7, Mets 2
Cubs 6, Rays 2
Reds 4, Marlins 7
Athletics 3, Yankees 2
Tigers 6, Twins 8
