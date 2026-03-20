Scoreboard roundup — 3/19/26

NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 111, Hornets 130
Pistons 117, Wizards 95
Lakers 134, Heat 126
Cavaliers 115, Bulls 110
Clippers 99, Pelicans 105
Suns 100, Spurs 101
Bucks 96, Jazz 128
76ers 139, Kings 118

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 1, Bruins 6
Islanders 2, Senators 3
Canadiens 1, Red Wings 3
Rangers 3, Blue Jackets 6
Blackhawks 2, Wild 1
Kraken 1, Predators 3
Panthers 4, Oilers 0
Lightning 6, Canucks 2
Mammoth 4, Golden Knights 0
Sabres 5, Sharks 0
Flyers 4, Kings 3

Scoreboard roundup — 2/2/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 95, Hornets 102
Rockets 118, Pacers 114
Timberwolves 128, Grizzlies 137
76ers 128, Clippers 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 5, Panthers 3
Senators 3, Penguins 2
Islanders 1, Capitals 4
Canadiens 3, Wild 4
Blues 5, Predators 6
Sharks 3, Blackhawks 6
Jets 3, Stars 4
Red Wings 2, Avalanche 0
Canucks 2, Mammoth 6
Maple Leafs 4, Flames 2

Scoreboard roundup — 2/26/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hornets 133, Pacers 109
Heat 117, 76ers 124
Wizards 96, Hawks 126
Spurs 126, Nets 110
Rockets 113, Magic 108
Trail Blazers 121, Bulls 112
Kings 130, Mavericks 121
Lakers 110, Suns 113
Pelicans 129, Jazz 118
Timberwolves 94, Clippers 88

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 2, Bruins 4
Islanders 4, Canadiens 3
Red Wings 2, Senators 1
Maple Leafs 1, Panthers 5
Devils 1, Penguins 4
Lightning 4, Hurricanes 5
Flyers 3, Rangers 2
Kraken 1, Blues 5
Blackhawks 2, Predators 4
Wild 5, Avalanche 2
Flames 4, Sharks 1
Oilers 8, Kings 1

Scoreboard roundup — 12/29/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 24, Falcons 27

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 123, Hornets 113
Suns 115, Wizards 101
Warriors 120, Nets 107
Nuggets 123, Heat 147
Magic 106, Raptors 107
Timberwolves 136, Bulls 101
Pacers 119, Rockets 126
Knicks 130, Pelicans 125
Hawks 129, Thunder 140
Cavaliers 113, Spurs 101
Mavericks 122, Trail Blazers 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 3, Panthers 5
Rangers 2, Hurricanes 3
Blue Jackets 4, Senators 1
Oilers 3, Jets 1
Sabres 4, Blues 2
Kings 2, Avalanche 5
Predators 4, Mammoth 3
Bruins 1, Flames 2
Wild 5, Golden Knights 2
Sharks 5, Ducks 4
Canucks 3, Kraken 2

