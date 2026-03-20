Scoreboard roundup — 3/19/26

NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 111, Hornets 130
Pistons 117, Wizards 95
Lakers 134, Heat 126
Cavaliers 115, Bulls 110
Clippers 99, Pelicans 105
Suns 100, Spurs 101
Bucks 96, Jazz 128
76ers 139, Kings 118

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 1, Bruins 6
Islanders 2, Senators 3
Canadiens 1, Red Wings 3
Rangers 3, Blue Jackets 6
Blackhawks 2, Wild 1
Kraken 1, Predators 3
Panthers 4, Oilers 0
Lightning 6, Canucks 2
Mammoth 4, Golden Knights 0
Sabres 5, Sharks 0
Flyers 4, Kings 3

Scoreboard roundup — 1/11/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 27, Jaguars 24
49ers 23, Eagles 19
Chargers 3, Patriots 16

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pelicans 118, Magic 128
Nets 98, Grizzlies 103
76ers 115, Raptors 116
Knicks 123, Trail Blazers 114
Spurs 103, Timberwolves 104
Heat 112, Thunder 124
Bucks 104, Nuggets 108
Wizards 93, Suns 112
Hawks 124, Warriors 111
Rockets 98, Kings 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Devils 3, Jets 4
Penguins 0, Bruins 1
Capitals 2, Predators 3
Blue Jackets 3, Mammoth 2
Golden Knights 7, Sharks 2

Scoreboard roundup — 12/14/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Vikings 34, Cowboys 26
Browns 3, Bears 31
Ravens 24, Bengals 0
Chargers 16, Chiefs 13
Bills 35, Patriots 31
Commanders 29, Giants 21
Raiders 0, Eagles 31
Jets 20, Jaguars 48
Cardinals 20, Texans 40
Packers 26, Broncos 34
Lions 34, Rams 41
Panthers 17, Saints 20
Titans 24, 49ers 37
Colts 16, Seahawks 18

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 117, Hawks 120
Bucks 82, Nets 127
Kings 103, Timberwolves 117
Pelicans 114, Bulls 104
Wizards 108, Pacers 89
Hornets 119, Cavaliers 111
Lakers 116, Suns 114
Warriors 131, Trailblazers 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Bruins 2, Wild 6
Oilers 1, Canadiens 4
Sabres 3, Kraken 1
Canucks 2, Devils 1
Mammoth 5, Penguins 4

Scoreboard roundup — 12/7/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 100, Knicks 106
Celtics 121, Raptors 113
Nuggets 115, Hornets 106
Trail Blazers 96, Grizzlies 119
Warriors 123, Bulls 91
Lakers 112, 76ers 108
Thunder 131, Jazz 101

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Avalanche 3, Flyers 2
Islanders 1, Panthers 4
Sharks 4, Hurricanes 1
Penguins 2, Stars 3
Blues 4, Canadiens 3
Golden Knights 3, Rangers 2
Blue Jackets 0, Capitals 2
Blackhawks 1, Ducks 7

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Seahawks 37, Falcons 9
Bengals 34, Bills 39
Titans 31, Browns 29
Commanders 0, Vikings 31
Dolphins 34, Jets 10
Saints 24, Buccaneers 20
Colts 19, Jaguars 36
Steelers 27, Ravens 22
Broncos 24, Raiders 17
Bears 21, Packers 28
Rams 45, Cardinals 17
Texans 20, Chiefs 10

