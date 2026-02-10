Scoreboard roundup — 2/9/26

Scoreboard roundup — 2/9/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 110, Hornets 104
Bulls 115, Nets 123
Jazz 115, Heat 111
Bucks 99, Magic 118
Hawks 116, Timberwolves 138
Kings 94, Pelicans 120
Cavaliers 119, Nuggets 117
Grizzlies 113, Warriors 114
Thunder 119, Lakers 110
76ers 118, Trail Blazers 135

