Scoreboard roundup — 4/30/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 140, Hawks 89
Celtics 93, 76ers 106
Nuggets 98, Timberwolves 110

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 5, Braves 2
Astros 3, Orioles 10
Giants 2, Phillies 3
Cardinals 10, Pirates 5
Rockies 4, Reds 6
Nationals 5, Mets 4
Diamondbacks 1, Brewers 13
Royals 3, Athletics 6
Astros 11, Orioles 5
Giants 5, Phillies 6
Blue Jays 1, Twins 7

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 2, Wild 5
Oilers 2, Ducks 5

Scoreboard roundup — 4/9/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 114, Raptors 128
Bulls 119, Wizards 108
Pacers 123, Nets 94
Celtics 106, Knicks 112
76ers 102, Rockets 113
Lakers 119, Warriors 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Islanders 5
Blue Jackets 0, Sabres 5
Lightning 1, Canadiens 2
Panthers 1, Senators 5
Flyers 3, Red Wings 6
Penguins 5, Devils 2
Jets 3, Blues 2
Hurricanes 7, Blackhawks 2
Wild 4, Stars 5
Flames 1, Avalanche 3
Predators 1, Mammoth 4
Sharks 1, Ducks 6
Golden Knights 3, Kraken 4
Canucks 1, Kings 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 1, Marlins 8
Athletics 1, Yankees 0
Tigers 1, Twins 3
Diamondbacks 7, Mets 1
White Sox 2, Royals 0
Rockies 3, Padres 7

Scoreboard roundup — 4/8/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 116, Cavaliers 122
Timberwolves 120, Magic 132
Bucks 111, Pistons 137
Grizzlies 119, Nuggets 136
Trail Blazers 101, Spurs 112
Thunder 128, Clippers 110
Mavericks 107, Suns 112

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 5, Rangers 3
Capitals 4, Maple Leafs 0
Oilers 5, Sharks 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Padres 8, Pirates 2
Royals 2, Guardians 10
Brewers 0, Red Sox 5
Orioles 5, White Sox 3
Mariners 0, Rangers 3
Dodgers 3, Blue Jays 4
Astros 1, Rockies 9
Phillies 0, Giants 5
Cardinals 6, Nationals 1
Braves 8, Angels 2
Diamondbacks 7, Mets 2
Cubs 6, Rays 2
Reds 4, Marlins 7
Athletics 3, Yankees 2
Tigers 6, Twins 8

Scoreboard roundup — 2/22/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 113, Thunder 121
Nets 104, Hawks 115
Raptors 122, Bucks 94
Nuggets 117, Warriors 128
Mavericks 134, Pacers 130
Hornets 129, Wizards 112
Celtics 111, Lakers 89
76ers 135, Timberwolves 108
Knicks 105, Bulls 99
Trail Blazers 92, Suns 77
Magic 111, Clippers 109

