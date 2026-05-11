Scoreboard roundup — 5/10/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 144, 76ers 114
Spurs 109, Timberwolves 114

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Nationals 2, Marlins 5
Athletics 1, Orioles 2
Rockies 0, Phillies 6
Rays 4, Red Sox 1
Angels 6, Blue Jays 1
Astros 0, Reds 5
Twins 5, Guardians 4
Yankees 3, Brewers 4
Mariners 1, White Sox 2
Cubs 0, Rangers 3
Pirates 6, Giants 7
Braves 7, Dodgers 2
Mets 1, Diamondbacks 5
Cardinals 2, Padres 3
Tigers 6, Royals 3

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Canadiens 6
Golden Knights 3, Ducks 4

Scoreboard roundup — 5/4/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 98, Knicks 137
Timberwolves 104, Spurs 102

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Ducks 1, Golden Knights 3

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mets 4, Rockies 2
Red Sox 5, Tigers 4
Phillies 1, Marlins 0
Blue Jays 1, Rays 5
Orioles 1, Yankees 12
Reds 4, Cubs 5
Guardians 2, Royals 6
Brewers 3, Cardinals 6
Dodgers 8, Astros 3
White Sox 6, Angels 0
Braves 4, Mariners 5
Padres 2, Giants 3

Scoreboard roundup — 4/21/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 111, Celtics 97
Trail Blazers 106, Spurs 103
Rockets 94, Lakers 101

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Lightning 3
Bruins 4, Sabres 2
Mammoth 3, Golden Knights 2
Kings 1, Avalanche 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Astros 5, Guardians 8
Reds 12, Rays 6
Brewers 12, Tigers 4
Cardinals 5, Marlins 3
Braves 4, Nationals 11
Yankees 4, Red Sox 0
Twins 5, Mets 3
Orioles 5, Royals 6
Phillies 4, Cubs 7
Pirates 1, Rangers 5
Padres 1, Rockies 0
Blue Jays 4, Angels 2
Athletics 5, Mariners 2
White Sox 11, Diamondbacks 5
Dodgers 1, Giants 3

Scoreboard roundup — 3/17/26
NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)

