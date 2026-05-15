Scoreboard roundup — 5/14/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 6, Sabres 3
Golden Knights 5, Ducks 1

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 2, Pirates 7
Nationals 1, Reds 15
Tigers 4, Mets 9
Marlins 1, Twins 9
Padres 1, Brewers 7
Mariners 8, Astros 3
Cardinals 5, Athletics 4
Phillies 3, Red Sox 1
Cubs 2, Braves 0
Royals 2, White Sox 6
Giants 2, Dodgers 5

Scoreboard roundup — 4/12/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 108, Celtics 113
Wizards 117, Cavaliers 130
Pistons 133, Pacers 121
Hawks 117, Heat 143
Hornets 110, Knicks 96
Bucks 106, 76ers 126
Nets 101, Raptors 136
Bulls 128, Mavericks 149
Grizzlies 101, Rockets 132
Pelicans 126, Timberwolves 132
Suns 135, Thunder 103
Nuggets 128, Spurs 118
Jazz 107, Lakers 131
Warriors 110, Clippers 115
Kings 110, Trail Blazers 122

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 0, Capitals 3
Canadiens 4, Islanders 1
Bruins 3, Blue Jackets 2
Senators 3, Devils 4
Canucks 4, Ducks 3
Mammoth 1, Flames 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 4, Phillies 3
Giants 2, Orioles 6
Twins 8, Blue Jays 2
Angels 9, Reds 6
Athletics 1, Mets 0
Marlins 2, Tigers 8
Yankees 4, Rays 5
Nationals 8, Brewers 6
Red Sox 9, Cardinals 3
Pirates 6, Cubs 7
White Sox 6, Royals 5
Rockies 2, Padres 7
Astros 1, Mariners 6
Rangers 5, Dodgers 2
Guardians 1, Braves 13

Scoreboard roundup — 3/12/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Pistons 131
Suns 123, Pacers 108
Wizards 131, Magic 136
Nets 97, Hawks 108
Mavericks 120, Grizzlies 112
Nuggets 136, Spurs 131
Celtics 102, Thunder 104
Bulls 130, Lakers 142

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sharks 4, Bruins 2
Capitals 2, Sabres 1
Ducks 4, Maple Leafs 6
Red Wings 1, Lightning 4
Blue Jackets 1, Panthers 2
Flames 5, Devils 4
Blues 3, Hurricanes 1
Oilers 2, Stars 7
Flyers 3, Wild 2
Rangers 6, Jets 3
Blackhawks 3, Mammoth 2
Predators 3, Canucks 4
Penguins 2, Golden Knights 6
Avalanche 5, Kraken 1

Scoreboard roundup — 2/3/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 3, Devils 0
Capitals 2, Flyers 4
Senators 3, Hurricanes 4
Sabres 3, Lightning 4
Penguins 4, Islanders 5
Maple Leafs 5, Oilers 2
Kraken 2, Ducks 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Nuggets 121, Pistons 124
Jazz 131, Pacers 122
Knicks 132, Wizards 101
Lakers 125, Nets 109
Hawks 127, Heat 115
Celtics 110, Mavericks 100
Bulls 115, Bucks 131
Magic 92, Thunder 128
76ers 113, Warriors 94
Suns 130, Trail Blazers 125

