Scoreboard roundup — 1/15/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 111, Magic 118
Suns 105, Pistons 108
Celtics 119, Heat 114
Thunder 111, Rockets 91
Bucks 101, Spurs 119
Jazz 122, Mavericks 144
Knicks 113, Warriors 126
Hawks 101, Trail Blazers 117
Hornets 135, Lakers 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Sabers 5
Flyers 3, Penguins 6
Sharks 3, Capitals 2
Canucks 1, Blue Jackets 4
Kraken 2, Bruins 4
Jets 6, Wild 2
Flames 3, Blackhawks 1
Stars 1, Mammoth 2
Islanders 1, Oilers 0
Maple Leafs 5, Golden Knights 6

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

