Scoreboard roundup — 1/19/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 112, Hawks 110
Thunder 136, Cavaliers 104
Clippers 110, Wizards 106
Mavericks 114, Knicks 97
Jazz 110, Spurs 123
Pacers 104, 76ers 113
Suns 126, Nets 117
Celtics 103, Pistons 104
Heat 112, Warriors 135

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 1, Hurricanes 2
Capitals 2, Avalanche 5
Penguins 6, Kraken 3
Sharks 4, Panthers 1
Wild 6, Maple Leafs 3
Flyers 2, Golden Knights 1
Jets 0, Blackhawks 2
Devils 2, Flames 1
Islanders 4, Canucks 3
Rangers 3, Ducks 5

Scoreboard roundup — 10/15/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 13, Mariners 4 (ALCS – Game 3, SEA leads series 2-1)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Senators 4, Sabres 8
Panthers 1, Red Wings 4
Blackhawks 8, Blues 3
Flames 1, Mammoth 3

Scoreboard roundup — 11/17/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Bruins 1
Oilers 1, Sabres 5
Canucks 5, Panthers 8
Kings 1, Capitals 2
Canadiens 3, Blue Jackets 4
Mammoth 2, Ducks 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 106, Cavaliers 118
Pacers 112, Pistons 127
Clippers 108, 76ers 110
Knicks 113, Heat 115
Hornets 108, Raptors 110
Mavericks 96, Timberwolves 120
Thunder 126, Pelicans 109
Bulls 130, Nuggets 127

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Cowboys 33, Raiders 16

Scoreboard roundup — 1/4/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Saints 17, Falcons 19
Browns 20, Bengals 18
Packers 3, Vikings 16
Cowboys 17, Giants 34
Titans 7, Jaguars 41
Colts 30, Texans 38
Jets 8, Bills 35
Lions 19, Bears 16
Chargers 3, Broncos 19
Chiefs 12, Raiders 14
Cardinals 20, Rams 37
Dolphins 10, Patriots 38
Commanders 24, Eagles 17
Ravens 24, Steelers 26

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 114, Cavaliers 110
Pacers 127, Magic 135
Nuggets 115, Nets 127
Pelicans 106, Heat 125
Timberwolves 141, Wizards 115
Thunder 105, Suns 108
Bucks 115, Kings 98
Grizzlies 114, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 4, Stars 3
Penguins 5, Blue Jackets 4
Avalanche 1, Panthers 2
Hurricanes 3, Devils 1
Golden Knights 2, Blackhawks 3

