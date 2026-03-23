Scoreboard roundup — 3/22/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 113, Knicks 145
Timberwolves 102, Celtics 92
Raptors 98, Suns 120
Trail Blazers 112, Nuggets 128
Nets 122, Kings 126

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 0, Islanders 1
Golden Knights 3, Stars 2
Lightning 3, Flames 4
Sabres 5, Ducks 6
Kings 3, Mammoth 4
Jets 3, Rangers 2
Avalanche 3, Capitals 2
Hurricanes 5, Penguins 1
Predators 3, Blackhawks 2

MEN’S COLLEGE BASKETBALL
Iowa 73, Florida 72
Tennessee 79, Virginia 72
Utah State 66, Arizona 78
UCLA 57, UConn 73
Texas Tech 65, Alabama 90
Miami 69, Purdue 79
Kentucky 63, Iowa State 82
St. John’s 67, Kansas 65

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
Oregon 58, Texas 100
Michigan State 71, Oklahoma 77
Washington 59, TCU 62
NC State 63, Michigan 92
Texas Tech 47, LSU 101
Baylor 46, Duke 69
Maryland 66, North Carolina 74
Ole Miss 63, Minnesota 65

Scoreboard roundup — 12/15/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Dolphins 15, Steelers 28

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 112, Celtics 105
Raptors 106, Heat 96
Mavericks 133, Jazz 140
Rockets 125, Nuggets 128
Grizzlies 121, Clippers 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 5, Lightning 2
Ducks 4, Rangers 1
Senators 3, Jets 2
Predators 5, Blues 2
Kings 1, Stars 4

Scoreboard roundup — 2/8/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

SUPER BOWL 60
Seahawks 29, Patriots 13

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 111, Celtics 89
Heat 132, Wizards 101
Pacers 104, Raptors 122
Clippers 115, Timberwolves 96

Scoreboard roundup — 1/7/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 4, Capitals 1
Flames 1, Canadiens 4
Blues 3, Blackhawks 7
Senators 1, Mammoth 3
Sharks 4, Kings 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 97, Hornets 96
Bulls 93, Pistons 108
Wizards 110, 76ers 131
Nuggets 114, Celtics 110
Pelicans 100, Hawks 117
Magic 104, Nets 103
Clippers 111, Knicks 123
Suns 117, Grizzlies 98
Jazz 125, Thunder 129
Lakers 91, Spurs 107
Bucks 113, Warriors 120
Rockets 102, Trail Blazers 103

