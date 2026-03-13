Scoreboard roundup — 3/12/26

Scoreboard roundup — 3/12/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Pistons 131
Suns 123, Pacers 108
Wizards 131, Magic 136
Nets 97, Hawks 108
Mavericks 120, Grizzlies 112
Nuggets 136, Spurs 131
Celtics 102, Thunder 104
Bulls 130, Lakers 142

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sharks 4, Bruins 2
Capitals 2, Sabres 1
Ducks 4, Maple Leafs 6
Red Wings 1, Lightning 4
Blue Jackets 1, Panthers 2
Flames 5, Devils 4
Blues 3, Hurricanes 1
Oilers 2, Stars 7
Flyers 3, Wild 2
Rangers 6, Jets 3
Blackhawks 3, Mammoth 2
Predators 3, Canucks 4
Penguins 2, Golden Knights 6
Avalanche 5, Kraken 1

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Scoreboard roundup — 2/26/26
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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hornets 133, Pacers 109
Heat 117, 76ers 124
Wizards 96, Hawks 126
Spurs 126, Nets 110
Rockets 113, Magic 108
Trail Blazers 121, Bulls 112
Kings 130, Mavericks 121
Lakers 110, Suns 113
Pelicans 129, Jazz 118
Timberwolves 94, Clippers 88

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 2, Bruins 4
Islanders 4, Canadiens 3
Red Wings 2, Senators 1
Maple Leafs 1, Panthers 5
Devils 1, Penguins 4
Lightning 4, Hurricanes 5
Flyers 3, Rangers 2
Kraken 1, Blues 5
Blackhawks 2, Predators 4
Wild 5, Avalanche 2
Flames 4, Sharks 1
Oilers 8, Kings 1

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Scoreboard roundup — 12/29/25
Scoreboard roundup — 12/29/25

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 24, Falcons 27

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 123, Hornets 113
Suns 115, Wizards 101
Warriors 120, Nets 107
Nuggets 123, Heat 147
Magic 106, Raptors 107
Timberwolves 136, Bulls 101
Pacers 119, Rockets 126
Knicks 130, Pelicans 125
Hawks 129, Thunder 140
Cavaliers 113, Spurs 101
Mavericks 122, Trail Blazers 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 3, Panthers 5
Rangers 2, Hurricanes 3
Blue Jackets 4, Senators 1
Oilers 3, Jets 1
Sabres 4, Blues 2
Kings 2, Avalanche 5
Predators 4, Mammoth 3
Bruins 1, Flames 2
Wild 5, Golden Knights 2
Sharks 5, Ducks 4
Canucks 3, Kraken 2

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Scoreboard roundup — 3/3/26
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(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Mavericks 90, Hornets 117
Pistons 109, Cavaliers 113
Wizards 109, Magic 126
Nets 98, Heat 124
Knicks 111, Raptors 95
Spurs 131, 76ers 91
Thunder 116, Bulls 108
Grizzlies 110, Timberwolves 117
Pelicans 101, Lakers 110
Suns 114, Kings 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 1, Bruins 2
Golden Knights 2, Sabres 3
Panthers 1, Devils 5
Mammoth 3, Capitals 2
Predators 2, Blue Jackets 3
Blackhawks 2, Jets 3
Stars 6, Flames 1
Senators 4, Oilers 5
Lightning 1, Wild 5
Avalanche 5, Ducks 1
Canadiens 5, Sharks 7

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