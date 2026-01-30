Scoreboard roundup — 1/29/26

Scoreboard roundup — 1/29/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 111, 76ers 113
Bucks 99, Wizards 109
Rockets 104, Hawks 86
Heat 116, Bulls 113
Hornets 123, Mavericks 121
Nets 103, Nuggets 107
Pistons 96, Suns 114
Thunder 111, Timberwolves 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Bruins 6
Kings 1, Sabres 4
Avalanche 3, Canadiens 7
Jets 1, Lightning 4
Predators 2, Devils 3
Islanders 2, Rangers 1
Blackhawks 2, Penguins 6
Mammoth 4, Hurricanes 5
Capitals 4, Red Wings 3
Panthers 4, Blues 5
Flames 1, Wild 4
Sharks 3, Oilers 4
Ducks 0, Canucks 2
Stars 5, Golden Knights 4
Maple Leafs 2, Kraken 5

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

