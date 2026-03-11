Scoreboard roundup — 3/10/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 129, 76ers 139
Pistons 138, Nets 100
Wizards 129, Heat 150
Mavericks 112, Hawks 124
Raptors 99, Rockets 113
Suns 129, Bucks 114
Celtics 116, Spurs 125
Bulls 130, Warriors 124
Hornets 103, Trail Blazers 101
Pacers 109, Kings 114
Timberwolves 106, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 1, Bruins 2
Sharks 3, Sabres 6
Maple Leafs 1, Canadiens 3
Blue Jackets 5, Lightning 2
Red Wings 3, Panthers 4
Flames 0, Rangers 4
Penguins 4, Hurricanes 5
Islanders 4, Blues 3
Golden Knights 1, Stars 2
Mammoth 0, Wild 5
Ducks 4, Jets 1
Oilers 4, Avalanche 3
Predators 4, Kraken 2

Scoreboard roundup — 2/25/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 116, Pistons 124
Spurs 110, Raptors 107
Warriors 133, Grizzlies 112
Kings 97, Rockets 128
Cavaliers 116, Bucks 118
Celtics 84, Nuggets 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Devils 1
Flyers 1, Capitals 3
Maple Leafs 2, Lightning 4
Kraken 1, Stars 4
Avalanche 4, Mammoth 2
Jets 3, Canucks 2
Golden Knights 6, Kings 4
Oilers 5, Ducks 6

Scoreboard roundup — 1/15/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 111, Magic 118
Suns 105, Pistons 108
Celtics 119, Heat 114
Thunder 111, Rockets 91
Bucks 101, Spurs 119
Jazz 122, Mavericks 144
Knicks 113, Warriors 126
Hawks 101, Trail Blazers 117
Hornets 135, Lakers 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Sabers 5
Flyers 3, Penguins 6
Sharks 3, Capitals 2
Canucks 1, Blue Jackets 4
Kraken 2, Bruins 4
Jets 6, Wild 2
Flames 3, Blackhawks 1
Stars 1, Mammoth 2
Islanders 1, Oilers 0
Maple Leafs 5, Golden Knights 6

Embrace The Dark Side: Seahawks beat Patriots to win Super Bowl 29-13
Sam Darnold #14 and Kenneth Walker III #9 of the Seattle Seahawks celebrate with the Vince Lombardi Trophy after winning Super Bowl LX against the New England Patriots at Levi’s Stadium on Feb. 8, 2026 in Santa Clara, California. The Seattle Seahawks defeated the New England Patriots 29-13. (Kevin C. Cox/Getty Images)

(SANTA CLARA, Calif) — Dominating the New England Patriots in a defensive game, the Seattle Seahawks won Super Bowl 60, 29-13. It was the franchise’s second Super Bowl title in its history.

After a first half that had no touchdowns and ended with the Seahawks leading purely on field goal points courtesy of kicker Jason Myers, Seattle scored the first touchdown of the game in fourth quarter, bringing the Seahawks’ lead to 19-0.

The Pats eventually scored two touchdowns of their own, also in the fourth quarter, but it wasn’t enough to beat Seattle quarterback Sam Darnold and his team. Darnold is now the first starting quarterback in history to win a Super Bowl after playing with more than five teams.

Seahawks running back Kenneth Walker III was named MVP, finishing the night with 135 rushing yards and 26 receiving yards. He’s the first running back to be named Super Bowl MVP since 1998.

Myers, meanwhile, set a Super Bowl record by scoring five field goals.

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.