Scoreboard roundup — 3/17/26

Scoreboard roundup — 3/17/26

NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)

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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 126, Pistons 117
Nets 98, Magic 118
Jazz 119, Hawks 121
Bulls 107, Raptors 123
Hornets 109, Rockets 99
Spurs 135, Mavericks 123
Warriors 101, Suns 97
76ers 115, Lakers 119

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 5, Sabres 2
Islanders 3, Devils 1
Hurricanes 2, Rangers 0
Senators 2, Flyers 1
Predators 2, Capitals 4
Panthers 1, Lightning 6
Kings 1, Golden Knights 4

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Scoreboard roundup — 1/27/26
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(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Predators 2, Bruins 3
Sabres 7, Maple Leafs 4
Golden Knights 2, Canadiens 3
Kings 3, Red Wings 1
Mammoth 4, Panthers 3
Jets 4, Devils 3
Stars 4, Blues 3
Blackhawks 3, Wild 4
Sharks 5, Canucks 2
Capitals 1, Kraken 5

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Trail Blazers 111, Wizards 115
Kings 87, Knicks 103
Bucks 122, 76ers 139
Pelicans 95, Thunder 104
Pistons 109, Nuggets 107
Nets 102, Suns 106
Clippers 115, Jazz 103

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Scoreboard roundup — 12/3/25
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(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 3, Devils 0
Jets 2, Canadiens 3
Sabres 2, Flyers 5
Mammoth 7, Ducks 0
Capitals 7, Sharks 1

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Trail Blazers 122, Cavaliers 110
Nuggets 135, Pacers 120
Spurs 114, Magic 112
Clippers 115, Hawks 92
Hornets 104, Knicks 119
Nets 113, Bulls 103
Kings 95, Rockets 121
Pistons 109, Bucks 113
Heat 108, Mavericks 118

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